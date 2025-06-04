  1. Domů
GTQ - Guatemalský quetzal

Guatemalský quetzal je měnou země Guatemala. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Guatemalský quetzal je GTQ vůči USD. Kód měny pro Quetzaly je GTQ, a symbol měny je Q. Níže najdete kurzy Guatemalský quetzal a měnový převodník.

Vyberte měnu

Statistiky Guatemalský quetzal

NázevGuatemalský quetzal
SymbolQ
Menší jednotka1/100 = Centavo
Symbol menší jednotkyCentavo
Nejlepší převod GTQGTQ vůči USD
Nejlepší graf GTQGTQ vůči USD graf

Profil Guatemalský quetzal

MinceČasto používané: Centavo1, Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, Q1
BankovkyČasto používané: Centavo50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
Centrální bankaBanka Guatemaly
Uživatelé
Guatemala

Proč vás zajímá GTQ?

Chci...

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17685
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.629
GBP / USD1.34898
USD / CHF0.789955
USD / CAD1.36646
EUR / JPY184.330
AUD / USD0.670820

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%