KGS - Kyrgyzský som

Kyrgyzský som je měnou země Kyrgyzstán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Kyrgyzský som je KGS vůči USD. Kód měny pro somy je KGS, a symbol měny je лв. Níže najdete kurzy Kyrgyzský som a měnový převodník.

Vyberte měnu

Statistiky Kyrgyzský som

NázevKyrgyzský som
Symbolлв
Menší jednotka
Symbol menší jednotky
Nejlepší převod KGSKGS vůči USD
Nejlepší graf KGSKGS vůči USD graf

Profil Kyrgyzský som

Uživatelé
Kyrgyzstán

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17662
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.635
GBP / USD1.34862
USD / CHF0.790090
USD / CAD1.36669
EUR / JPY184.299
AUD / USD0.670759

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%