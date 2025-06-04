KGS - Kyrgyzský som
Kyrgyzský som je měnou země Kyrgyzstán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Kyrgyzský som je KGS vůči USD. Kód měny pro somy je KGS, a symbol měny je лв. Níže najdete kurzy Kyrgyzský som a měnový převodník.
Statistiky Kyrgyzský som
|Název
|Kyrgyzský som
|Symbol
|лв
|Menší jednotka
|Symbol menší jednotky
|Nejlepší převod KGS
|KGS vůči USD
|Nejlepší graf KGS
|KGS vůči USD graf
Profil Kyrgyzský som
|Uživatelé
Kyrgyzstán
Kyrgyzstán
Proč vás zajímá KGS?
