ZAR - Jihoafrický rand
Jihoafrický rand je měnou země Jižní Afrika. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Jihoafrický rand je ZAR vůči USD. Kód měny pro rand je ZAR, a symbol měny je R. Níže najdete kurzy Jihoafrický rand a měnový převodník.
Jako obchodní centrum cirkulovalo v Jižní Africe více měn. První oficiální měnou byl gulden. Na konci 17. století se používal rixdolar, který byl první jihoafrickou měnou, která zahrnovala papírové bankovky. Během britské okupace, v roce 1826, byla Kapská kolonie převedena na základ sterlingu, i když jiné měny, včetně španělských dolarů, amerických dolarů, francouzských franků a indických rupií, pokračovaly v oběhu. V roce 1921 byla zřízena Rezervní banka Jižní Afriky jako centrální banka. V roce 1961 nahradil jihoafrický rand libru v rámci desítkového systému. Poměr byl 2 ZAR k 1 GBP.
Statistiky Jihoafrický rand
|Název
|Jihoafrický rand
|Symbol
|R
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|c
|Nejlepší převod ZAR
|ZAR vůči USD
|Nejlepší graf ZAR
|ZAR vůči USD graf
Profil Jihoafrický rand
|Mince
|Často používané: 5c, 10c, 20c, R1, R2, R5
|Bankovky
|Často používané: R10, R20, R50, R100, R200
|Centrální banka
|Jihoafrická rezervní banka
|Uživatelé
Jižní Afrika, Lesotho, Namibie
Jižní Afrika, Lesotho, Namibie
Proč vás zajímá ZAR?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím ZARZískat ZAR kurzy do telefonuZískat ZAR měnové datové API pro firmu