ZAR - Jihoafrický rand

Jihoafrický rand je měnou země Jižní Afrika. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Jihoafrický rand je ZAR vůči USD. Kód měny pro rand je ZAR, a symbol měny je R. Níže najdete kurzy Jihoafrický rand a měnový převodník.

Jako obchodní centrum cirkulovalo v Jižní Africe více měn. První oficiální měnou byl gulden. Na konci 17. století se používal rixdolar, který byl první jihoafrickou měnou, která zahrnovala papírové bankovky. Během britské okupace, v roce 1826, byla Kapská kolonie převedena na základ sterlingu, i když jiné měny, včetně španělských dolarů, amerických dolarů, francouzských franků a indických rupií, pokračovaly v oběhu. V roce 1921 byla zřízena Rezervní banka Jižní Afriky jako centrální banka. V roce 1961 nahradil jihoafrický rand libru v rámci desítkového systému. Poměr byl 2 ZAR k 1 GBP.

Statistiky Jihoafrický rand

NázevJihoafrický rand
SymbolR
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyc
Nejlepší převod ZARZAR vůči USD
Nejlepší graf ZARZAR vůči USD graf

Profil Jihoafrický rand

MinceČasto používané: 5c, 10c, 20c, R1, R2, R5
BankovkyČasto používané: R10, R20, R50, R100, R200
Centrální bankaJihoafrická rezervní banka
Uživatelé
Jižní Afrika, Lesotho, Namibie

