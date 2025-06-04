  1. Domů
vuv
VUV - Vanuatské vatu

Vanuatské vatu je měnou země Vanuatu. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Vanuatské vatu je VUV vůči USD. Kód měny pro Vatu je VUV, a symbol měny je VT. Níže najdete kurzy Vanuatské vatu a měnový převodník.

Statistiky Vanuatské vatu

NázevVanuatské vatu
SymbolVT
Menší jednotka
Symbol menší jednotky
Nejlepší převod VUVVUV vůči USD
Nejlepší graf VUVVUV vůči USD graf

Profil Vanuatské vatu

MinceČasto používané: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
BankovkyČasto používané: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
Centrální bankaRezervní banka Vanuatu
Uživatelé
Vanuatu

