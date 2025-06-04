VUV - Vanuatské vatu
Vanuatské vatu je měnou země Vanuatu. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Vanuatské vatu je VUV vůči USD. Kód měny pro Vatu je VUV, a symbol měny je VT. Níže najdete kurzy Vanuatské vatu a měnový převodník.
Statistiky Vanuatské vatu
|Název
|Vanuatské vatu
|Symbol
|VT
|Menší jednotka
|Symbol menší jednotky
|Nejlepší převod VUV
|VUV vůči USD
|Nejlepší graf VUV
|VUV vůči USD graf
Profil Vanuatské vatu
|Mince
|Často používané: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
|Bankovky
|Často používané: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
|Centrální banka
|Rezervní banka Vanuatu
|Uživatelé
Vanuatu
Vanuatu
Proč vás zajímá VUV?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím VUVZískat VUV kurzy do telefonuZískat VUV měnové datové API pro firmu