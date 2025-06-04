XOF - Frank CFA
Frank CFA je měnou země Africká finanční komunita (BCEAO). Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Frank CFA je XOF vůči USD. Kód měny pro Franky je XOF, a symbol měny je CFA. Níže najdete kurzy Frank CFA a měnový převodník.
Statistiky Frank CFA
|Název
|Frank CFA
|Symbol
|Frank
|Menší jednotka
|1/100 = Centime
|Symbol menší jednotky
|Centime
|Nejlepší převod XOF
|XOF vůči USD
|Nejlepší graf XOF
|XOF vůči USD graf
Profil Frank CFA
|Mince
|Často používané: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10, Frank25, Frank100, Frank500
|Bankovky
|Často používané: Frank500, Frank1000, Frank2000, Frank5000, Frank10000
|Centrální banka
|Banka středoevropských států
|Uživatelé
Africká finanční komunita (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Pobřeží slonoviny, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo
Proč vás zajímá XOF?
