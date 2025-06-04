  1. Domů
XOF - Frank CFA

Frank CFA je měnou země Africká finanční komunita (BCEAO). Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Frank CFA je XOF vůči USD. Kód měny pro Franky je XOF, a symbol měny je CFA. Níže najdete kurzy Frank CFA a měnový převodník.

Statistiky Frank CFA

NázevFrank CFA
SymbolFrank
Menší jednotka1/100 = Centime
Symbol menší jednotkyCentime
Nejlepší převod XOFXOF vůči USD
Nejlepší graf XOFXOF vůči USD graf

Profil Frank CFA

MinceČasto používané: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10, Frank25, Frank100, Frank500
BankovkyČasto používané: Frank500, Frank1000, Frank2000, Frank5000, Frank10000
Centrální bankaBanka středoevropských států
Uživatelé
Africká finanční komunita (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Pobřeží slonoviny, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17753
GBP / EUR1.14614
USD / JPY156.540
GBP / USD1.34961
USD / CHF0.789358
USD / CAD1.36723
EUR / JPY184.332
AUD / USD0.671022

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%