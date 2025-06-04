  1. Domů
UGX - Ugandský šilink

Ugandský šilink je měnou země Uganda. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Ugandský šilink je UGX vůči USD. Kód měny pro šilingy je UGX, a symbol měny je USh. Níže najdete kurzy Ugandský šilink a měnový převodník.

Upozornění: Od 30. března 2013 již není série UGX z roku 1987 zákonným platidlem. Měna bude směnitelná v jakékoli komerční bance až do 30. května 2013 a v jakékoli pobočce Banky Ugandy až do 30. prosince 2013.

Před 1900, jednou z nejranějších forem měny používané v Ugandě byla indická rupie. V roce 1906 nahradila východoafrická rupie indickou rupii a byla používána po celé Ugandě, Keni a Tanganyice. Východoafrický florin nahradil rupii za paritu v roce 1920, ale jen o rok později zavedla Východoafrická měnová rada východoafrický šilink; byl navázán na jeden šilink sterling a byl oceněn kurzem 2 šilinky za 1 florin.

V roce 1966 byla založena Banka Ugandy a byl zaveden první ugandský šilink. Bankovky a mince se několikrát změnily v důsledku změn režimu. Vzhledem k vysoké inflaci byl v roce 1987 vytvořen nový šilink v poměru 100 starých šilinků za 1 nový. V březnu 2013 byla série UGX z roku 1987 demonetizována a v dubnu 2013 byla drobná měnová jednotka změněna z 100 na 0.

Statistiky Ugandský šilink

NázevUgandský šilink
SymbolUGX
Menší jednotka
Symbol menší jednotky
Nejlepší převod UGXUGX vůči USD
Nejlepší graf UGXUGX vůči USD graf

Profil Ugandský šilink

MinceČasto používané: undefined5, undefined10, undefined50, undefined100, undefined200, undefined500, undefined1000, UGX1, UGX2
BankovkyČasto používané: UGX1000, UGX2000, UGX5000, UGX10,000, UGX20,000, UGX50,000
Centrální bankaCentrální banka Ugandy
Uživatelé
Uganda

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17743
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.552
GBP / USD1.34969
USD / CHF0.789506
USD / CAD1.36708
EUR / JPY184.329
AUD / USD0.671033

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%