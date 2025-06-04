UGX - Ugandský šilink
Ugandský šilink je měnou země Uganda. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Ugandský šilink je UGX vůči USD. Kód měny pro šilingy je UGX, a symbol měny je USh. Níže najdete kurzy Ugandský šilink a měnový převodník.
Upozornění: Od 30. března 2013 již není série UGX z roku 1987 zákonným platidlem. Měna bude směnitelná v jakékoli komerční bance až do 30. května 2013 a v jakékoli pobočce Banky Ugandy až do 30. prosince 2013.
Před 1900, jednou z nejranějších forem měny používané v Ugandě byla indická rupie. V roce 1906 nahradila východoafrická rupie indickou rupii a byla používána po celé Ugandě, Keni a Tanganyice. Východoafrický florin nahradil rupii za paritu v roce 1920, ale jen o rok později zavedla Východoafrická měnová rada východoafrický šilink; byl navázán na jeden šilink sterling a byl oceněn kurzem 2 šilinky za 1 florin.
V roce 1966 byla založena Banka Ugandy a byl zaveden první ugandský šilink. Bankovky a mince se několikrát změnily v důsledku změn režimu. Vzhledem k vysoké inflaci byl v roce 1987 vytvořen nový šilink v poměru 100 starých šilinků za 1 nový. V březnu 2013 byla série UGX z roku 1987 demonetizována a v dubnu 2013 byla drobná měnová jednotka změněna z 100 na 0.
Statistiky Ugandský šilink
|Název
|Ugandský šilink
|Symbol
|UGX
|Menší jednotka
|Symbol menší jednotky
|Nejlepší převod UGX
|UGX vůči USD
|Nejlepší graf UGX
|UGX vůči USD graf
Profil Ugandský šilink
|Mince
|Často používané: undefined5, undefined10, undefined50, undefined100, undefined200, undefined500, undefined1000, UGX1, UGX2
|Bankovky
|Často používané: UGX1000, UGX2000, UGX5000, UGX10,000, UGX20,000, UGX50,000
|Centrální banka
|Centrální banka Ugandy
|Uživatelé
Uganda
Uganda
