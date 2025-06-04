  1. Domů
NGN - Nigerijská naira

Nigerijská naira je měnou země Nigérie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Nigerijská naira je NGN vůči USD. Kód měny pro Nairy je NGN, a symbol měny je ₦. Níže najdete kurzy Nigerijská naira a měnový převodník.

Vyberte měnu

Statistiky Nigerijská naira

NázevNigerijská naira
Symbol
Menší jednotka1/100 = Kobo
Symbol menší jednotkyKobo
Nejlepší převod NGNNGN vůči USD
Nejlepší graf NGNNGN vůči USD graf

Profil Nigerijská naira

MinceČasto používané: Kobo50, ₦1, ₦2
BankovkyČasto používané: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
Centrální bankaCentrální banka Nigérie
Uživatelé
Nigérie

