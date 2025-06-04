NGN - Nigerijská naira
Nigerijská naira je měnou země Nigérie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Nigerijská naira je NGN vůči USD. Kód měny pro Nairy je NGN, a symbol měny je ₦. Níže najdete kurzy Nigerijská naira a měnový převodník.
Statistiky Nigerijská naira
|Název
|Nigerijská naira
|Symbol
|₦
|Menší jednotka
|1/100 = Kobo
|Symbol menší jednotky
|Kobo
|Nejlepší převod NGN
|NGN vůči USD
|Nejlepší graf NGN
|NGN vůči USD graf
Profil Nigerijská naira
|Mince
|Často používané: Kobo50, ₦1, ₦2
|Bankovky
|Často používané: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
|Centrální banka
|Centrální banka Nigérie
|Uživatelé
Nigérie
