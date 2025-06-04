  1. Domů
ils
ILS - Izraelský šekel

Izraelský šekel je měnou země Izrael. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Izraelský šekel je ILS vůči USD. Kód měny pro Nové šekely je ILS, a symbol měny je ₪. Níže najdete kurzy Izraelský šekel a měnový převodník.

ils
ILSIzraelský šekel

Statistiky Izraelský šekel

NázevIzraelský šekel
Symbol
Menší jednotka1/100 = Agorat
Symbol menší jednotkyAgorat
Nejlepší převod ILSILS vůči USD
Nejlepší graf ILSILS vůči USD graf

Profil Izraelský šekel

MinceČasto používané: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
BankovkyČasto používané: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
Centrální bankaBanka Izraele
Uživatelé
Izrael, Palestinská území

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17669
GBP / EUR1.14622
USD / JPY156.638
GBP / USD1.34874
USD / CHF0.790058
USD / CAD1.36662
EUR / JPY184.314
AUD / USD0.670770

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%