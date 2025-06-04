ILS - Izraelský šekel
Izraelský šekel je měnou země Izrael. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Izraelský šekel je ILS vůči USD. Kód měny pro Nové šekely je ILS, a symbol měny je ₪. Níže najdete kurzy Izraelský šekel a měnový převodník.
Statistiky Izraelský šekel
|Název
|Izraelský šekel
|Symbol
|₪
|Menší jednotka
|1/100 = Agorat
|Symbol menší jednotky
|Agorat
|Nejlepší převod ILS
|ILS vůči USD
|Nejlepší graf ILS
|ILS vůči USD graf
Profil Izraelský šekel
|Mince
|Často používané: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
|Bankovky
|Často používané: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
|Centrální banka
|Banka Izraele
|Uživatelé
Izrael, Palestinská území
