BDT - Bangladéšská taka

Bangladéšská taka je měnou země Bangladéš. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Bangladéšská taka je BDT vůči USD. Kód měny pro Taky je BDT, a symbol měny je ৳. Níže najdete kurzy Bangladéšská taka a měnový převodník.

Vyberte měnu

Statistiky Bangladéšská taka

NázevBangladéšská taka
SymbolTk
Menší jednotka1/100 = poisha
Symbol menší jednotkypoisha
Nejlepší převod BDTBDT vůči USD
Nejlepší graf BDTBDT vůči USD graf

Profil Bangladéšská taka

MinceČasto používané: Tk1, Tk2, Tk5
Zřídka používané: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
BankovkyČasto používané: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Zřídka používané: Tk1
Centrální bankaBangladéšská banka
Uživatelé
Bangladéš

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17760
GBP / EUR1.14639
USD / JPY156.444
GBP / USD1.34999
USD / CHF0.789064
USD / CAD1.36563
EUR / JPY184.229
AUD / USD0.671458

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%