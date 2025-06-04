BDT - Bangladéšská taka
Bangladéšská taka je měnou země Bangladéš. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Bangladéšská taka je BDT vůči USD. Kód měny pro Taky je BDT, a symbol měny je ৳. Níže najdete kurzy Bangladéšská taka a měnový převodník.
Statistiky Bangladéšská taka
|Název
|Bangladéšská taka
|Symbol
|Tk
|Menší jednotka
|1/100 = poisha
|Symbol menší jednotky
|poisha
|Nejlepší převod BDT
|BDT vůči USD
|Nejlepší graf BDT
|BDT vůči USD graf
Profil Bangladéšská taka
|Mince
|Často používané: Tk1, Tk2, Tk5
Zřídka používané: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
|Bankovky
|Často používané: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Zřídka používané: Tk1
|Centrální banka
|Bangladéšská banka
|Uživatelé
Bangladéš
Bangladéš
Proč vás zajímá BDT?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím BDTZískat BDT kurzy do telefonuZískat BDT měnové datové API pro firmu