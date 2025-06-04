  1. Domů
VES - Venezuelský bolívar

Venezuelský bolívar je měnou země Venezuela. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Venezuelský bolívar je VES vůči USD. Kód měny pro Bolívar je VES, a symbol měny je Bs.S. Níže najdete kurzy Venezuelský bolívar a měnový převodník.

Upozornění: Bolívar Soberano má mnoho oficiálních kurzů.

Statistiky Venezuelský bolívar

NázevVenezuelský bolívar
SymbolBs. S
Menší jednotka1/100 = céntimo
Symbol menší jednotky¢
Nejlepší převod VESVES vůči USD
Nejlepší graf VESVES vůči USD graf

Profil Venezuelský bolívar

Přezdívkybolo(s), luca(s)
MinceČasto používané: Bs. S1, 50¢
BankovkyČasto používané: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
Centrální bankaCentrální banka Venezuely
Uživatelé
Venezuela

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17743
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.552
GBP / USD1.34969
USD / CHF0.789506
USD / CAD1.36708
EUR / JPY184.329
AUD / USD0.671033

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%