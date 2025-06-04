VES - Venezuelský bolívar
Venezuelský bolívar je měnou země Venezuela. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Venezuelský bolívar je VES vůči USD. Kód měny pro Bolívar je VES, a symbol měny je Bs.S. Níže najdete kurzy Venezuelský bolívar a měnový převodník.
Upozornění: Bolívar Soberano má mnoho oficiálních kurzů.
Statistiky Venezuelský bolívar
|Název
|Venezuelský bolívar
|Symbol
|Bs. S
|Menší jednotka
|1/100 = céntimo
|Symbol menší jednotky
|¢
|Nejlepší převod VES
|VES vůči USD
|Nejlepší graf VES
|VES vůči USD graf
Profil Venezuelský bolívar
|Přezdívky
|bolo(s), luca(s)
|Mince
|Často používané: Bs. S1, 50¢
|Bankovky
|Často používané: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
|Centrální banka
|Centrální banka Venezuely
|Uživatelé
Venezuela
Proč vás zajímá VES?
