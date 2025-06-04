  1. Domů
LTL - Litevský litas

Litevský litas je měnou země Litva. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Litevský litas je LTL vůči USD. Kód měny pro Lity je LTL, a symbol měny je Lt. Níže najdete kurzy Litevský litas a měnový převodník.

Litevský litas byl nahrazen eurem 1. ledna 2015.

LTLLitevský litas

Statistiky Litevský litas

NázevLitevský litas
SymbolLt
Menší jednotka1/100 = Centas
Symbol menší jednotkyct
Nejlepší převod LTLLTL vůči USD
Nejlepší graf LTLLTL vůči USD graf

Profil Litevský litas

MinceČasto používané: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
BankovkyČasto používané: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
Centrální bankaLitevská banka
Uživatelé
Litva

