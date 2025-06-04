LTL - Litevský litas
Litevský litas je měnou země Litva. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Litevský litas je LTL vůči USD. Kód měny pro Lity je LTL, a symbol měny je Lt. Níže najdete kurzy Litevský litas a měnový převodník.
Litevský litas byl nahrazen eurem 1. ledna 2015.
Statistiky Litevský litas
|Název
|Litevský litas
|Symbol
|Lt
|Menší jednotka
|1/100 = Centas
|Symbol menší jednotky
|ct
|Nejlepší převod LTL
|LTL vůči USD
|Nejlepší graf LTL
|LTL vůči USD graf
Profil Litevský litas
|Mince
|Často používané: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
|Bankovky
|Často používané: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
|Centrální banka
|Litevská banka
Litva
Litva
Litva
