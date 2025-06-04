OMR - Ománský riál
Ománský riál je měnou země Omán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Ománský riál je OMR vůči USD. Kód měny pro Rialy je OMR, a symbol měny je ﷼. Níže najdete kurzy Ománský riál a měnový převodník.
Statistiky Ománský riál
|Název
|Ománský riál
|Symbol
|﷼
|Menší jednotka
|1/1000 = Baisa
|Symbol menší jednotky
|bz
|Nejlepší převod OMR
|OMR vůči USD
|Nejlepší graf OMR
|OMR vůči USD graf
Profil Ománský riál
|Mince
|Často používané: bz5, bz10, bz25, bz50
|Bankovky
|Často používané: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
|Centrální banka
|Centrální banka Ománu
|Uživatelé
Omán
Omán
