OMR - Ománský riál

Ománský riál je měnou země Omán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Ománský riál je OMR vůči USD. Kód měny pro Rialy je OMR, a symbol měny je ﷼. Níže najdete kurzy Ománský riál a měnový převodník.

Vyberte měnu

omr
OMROmánský riál

Statistiky Ománský riál

NázevOmánský riál
Symbol
Menší jednotka1/1000 = Baisa
Symbol menší jednotkybz
Nejlepší převod OMROMR vůči USD
Nejlepší graf OMROMR vůči USD graf

Profil Ománský riál

MinceČasto používané: bz5, bz10, bz25, bz50
BankovkyČasto používané: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
Centrální bankaCentrální banka Ománu
Uživatelé
Omán

