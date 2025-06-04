ZWL - Zimbabwský dolar
Zimbabwský dolar je měnou země Zimbabwe. Kód měny pro Dollary je ZWL, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Zimbabwský dolar a měnový převodník.
Oznámení: Tento zimbabwský dolar (ZWL) byl pozastaven na neurčito.
Statistiky Zimbabwský dolar
|Název
|Zimbabwský dolar
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|Cent
Profil Zimbabwský dolar
|Centrální banka
|Rezervní banka Zimbabwe
Proč vás zajímá ZWL?
