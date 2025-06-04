PAB - Panamská balboa
Panamská balboa je měnou země Panama. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Panamská balboa je PAB vůči USD. Kód měny pro Balboa je PAB, a symbol měny je B/.. Níže najdete kurzy Panamská balboa a měnový převodník.
Statistiky Panamská balboa
|Název
|Panamská balboa
|Symbol
|B/.
|Menší jednotka
|Symbol menší jednotky
|Nejlepší převod PAB
|PAB vůči USD
|Nejlepší graf PAB
|PAB vůči USD graf
Profil Panamská balboa
|Uživatelé
Panama
Panama
Proč vás zajímá PAB?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím PABZískat PAB kurzy do telefonuZískat PAB měnové datové API pro firmu