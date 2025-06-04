  1. Domů
pab
PAB - Panamská balboa

Panamská balboa je měnou země Panama. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Panamská balboa je PAB vůči USD. Kód měny pro Balboa je PAB, a symbol měny je B/.. Níže najdete kurzy Panamská balboa a měnový převodník.

Statistiky Panamská balboa

NázevPanamská balboa
SymbolB/.
Menší jednotka
Symbol menší jednotky
Nejlepší převod PABPAB vůči USD
Nejlepší graf PABPAB vůči USD graf

Profil Panamská balboa

Uživatelé
Panama

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17702
GBP / EUR1.14658
USD / JPY156.571
GBP / USD1.34954
USD / CHF0.789791
USD / CAD1.36686
EUR / JPY184.286
AUD / USD0.670919

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%