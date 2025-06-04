SGD - Singapurský dolar
Singapurský dolar je měnou země Singapur. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Singapurský dolar je SGD vůči USD. Kód měny pro Dollary je SGD, a symbol měny je S$. Níže najdete kurzy Singapurský dolar a měnový převodník.
Měny Singapuru před kolonizací
Už v 8. století našeho letopočtu čínští obchodníci představili první zdokumentovanou měnu Malajského poloostrova. V té době neexistovala oficiální měna, a tak singapurští obchodníci obvykle používali španělské a mexické dolary. Papírové peníze se začaly objevovat na poloostrově v 18. a 19. století, vydávané soukromými bankami, jako byla Asiatic Banking Corporation, Chartered Mercantile Bank of India a The Shanghai Banking Corporation.
Měna Singapuru jako kolonie
Jako britská kolonie začal Singapur používat Straits Dollar v roce 1845. Straits Dollar byla oficiální měna kolonie téměř celé století, dokud nebyla v roce 1939 nahrazena Malajským dolarem, s krátkým přerušením během japonské okupace. V roce 1953 byl Malajský dolar nahrazen dolarem Malaya a Britského Bornea.
Měna nezávislého Singapuru
Singapur se stal nezávislým národem známým jako Republika Singapur v roce 1965. Nová země zřídila Radu komisařů měny, která zavedla singapurský dolar, přičemž první série bankovek byla vydána v roce 1967. Tyto bankovky byly známé jako 'Orchid' bankovky a byly směnitelné s malajským dolarem za paritu až do roku 1973. Měna byla zpočátku navázána na britskou libru v poměru 60 SGD k 7 GBP. Měna byla znovu navázána na americký dolar a poté na vážený koš měn. V roce 1985 přijal singapurský dolar tržně orientovaný přístup a byl povolen k volnému pohybu, i když byl stále pečlivě sledován. V roce 2002 byla Rada komisařů měny rozpuštěna a funkce rady byly předány Měnovému úřadu Singapuru.
Statistiky Singapurský dolar
|Název
|Singapurský dolar
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|S¢
|Nejlepší převod SGD
|SGD vůči USD
|Nejlepší graf SGD
|SGD vůči USD graf
Profil Singapurský dolar
|Přezdívky
|Sing
|Mince
|Často používané: S¢5, S¢10, S¢20, S¢50, $1
Zřídka používané: S¢1
|Bankovky
|Často používané: $2, $5, $10, $50
Zřídka používané: $1, $20, $25, $100, $500, $1000, $10000
|Centrální banka
|Měnový úřad Singapuru
|Uživatelé
Singapur
Singapur
Proč vás zajímá SGD?
