XRP - Ripple

Kód měny pro Ripple je XRP. Níže najdete kurzy Ripple a měnový převodník. Můžete se také přihlásit k odběru našich měnových newsletterů s denními kurzy a analýzami, číst blog Xe nebo mít XRP kurzy na cestách díky aplikacím Xe a webu.
XRP je digitální aktivum určené pro platby. Je to nativní digitální aktivum na XRP Ledger, open-source, bez povolení a decentralizované blockchainové technologii, která může vyřizovat transakce za 3-5 sekund. XRP může být odesílán přímo bez potřeby centrálního zprostředkovatele, což z něj činí pohodlný nástroj pro rychlé a efektivní propojení dvou různých měn.
Kryptoměny jsou spojeny s vysokou úrovní rizika, protože jsou volatilní, nebyly testovány v čase a v současnosti nejsou regulovány ani legislativou. Došlo k incidentům, kdy byly online kryptoměnové peněženky kompromitovány hackery, což vedlo k velkým krádežím.
XRP je nativní aktivum XRP ledgeru, blockchainu, který byl původně vyvinut v roce 2011 vývojáři Arthurem Britto, Jedem McCalebem a Davidem Schwartzem. Protokol byl oficiálně spuštěn v roce 2012 a brzy poté tým vytvořil novou společnost nazvanou OpenCoin, kterou vedl Chris Larsen, který se připojil jako generální ředitel.
