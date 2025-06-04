AMD - Arménský dram
Arménský dram je měnou země Arménie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Arménský dram je AMD vůči USD. Kód měny pro Dramy je AMD, a symbol měny je ֏. Níže najdete kurzy Arménský dram a měnový převodník.
Statistiky Arménský dram
|Název
|Arménský dram
|Symbol
|֏
|Menší jednotka
|1/100 = Luma
|Symbol menší jednotky
|Luma
|Nejlepší převod AMD
|AMD vůči USD
|Nejlepší graf AMD
|AMD vůči USD graf
Profil Arménský dram
|Mince
|Často používané: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
|Bankovky
|Často používané: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
|Centrální banka
|Centrální banka Arménie
|Uživatelé
Arménie
Proč vás zajímá AMD?
