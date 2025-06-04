  1. Domů
AMD - Arménský dram

Arménský dram je měnou země Arménie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Arménský dram je AMD vůči USD. Kód měny pro Dramy je AMD, a symbol měny je ֏. Níže najdete kurzy Arménský dram a měnový převodník.

AMDArménský dram

Statistiky Arménský dram

NázevArménský dram
Symbol֏
Menší jednotka1/100 = Luma
Symbol menší jednotkyLuma
Nejlepší převod AMDAMD vůči USD
Nejlepší graf AMDAMD vůči USD graf

Profil Arménský dram

MinceČasto používané: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
BankovkyČasto používané: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
Centrální bankaCentrální banka Arménie
Uživatelé
Arménie

Proč vás zajímá AMD?

Chci...

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17849
GBP / EUR1.14646
USD / JPY156.444
GBP / USD1.35109
USD / CHF0.788421
USD / CAD1.36530
EUR / JPY184.367
AUD / USD0.671960

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%