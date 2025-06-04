PYG - Paraguayské guaraní
Paraguayské guaraní je měnou země Paraguay. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Paraguayské guaraní je PYG vůči USD. Kód měny pro Guarani je PYG, a symbol měny je Gs. Níže najdete kurzy Paraguayské guaraní a měnový převodník.
Statistiky Paraguayské guaraní
|Název
|Paraguayské guaraní
|Symbol
|Gs
|Menší jednotka
|1/100 = Céntimo
|Symbol menší jednotky
|Céntimo
|Nejlepší převod PYG
|PYG vůči USD
|Nejlepší graf PYG
|PYG vůči USD graf
Profil Paraguayské guaraní
|Mince
|Často používané: Gs50, Gs100, Gs500
|Bankovky
|Často používané: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
|Centrální banka
|Centrální banka Paraguaye
|Uživatelé
Paraguay
Paraguay
Proč vás zajímá PYG?
