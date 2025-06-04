  1. Domů
pyg
PYG - Paraguayské guaraní

Paraguayské guaraní je měnou země Paraguay. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Paraguayské guaraní je PYG vůči USD. Kód měny pro Guarani je PYG, a symbol měny je Gs. Níže najdete kurzy Paraguayské guaraní a měnový převodník.

Statistiky Paraguayské guaraní

NázevParaguayské guaraní
SymbolGs
Menší jednotka1/100 = Céntimo
Symbol menší jednotkyCéntimo
Nejlepší převod PYGPYG vůči USD
Nejlepší graf PYGPYG vůči USD graf

Profil Paraguayské guaraní

MinceČasto používané: Gs50, Gs100, Gs500
BankovkyČasto používané: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
Centrální bankaCentrální banka Paraguaye
Uživatelé
Paraguay

