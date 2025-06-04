CUC - Kubánské konvertibilní peso
Kubánské konvertibilní peso je měnou země Kuba. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Kubánské konvertibilní peso je CUC vůči USD. Kód měny pro Konvertibilní pesos je CUC, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Kubánské konvertibilní peso a měnový převodník.
Varování: Od 14. listopadu 2004 je veškerá směna mezi CUC a USD podrobena 10% kubánské dani navíc k veškerým směnným kurzům.
Od 14. března 2011 jsou vývozy osvobozeny od 10% kubánské daně.
Statistiky Kubánské konvertibilní peso
|Název
|Kubánské konvertibilní peso
|Symbol
|CUC$
|Menší jednotka
|1/100 = Centavo konvertibilní
|Symbol menší jednotky
|¢
|Nejlepší převod CUC
|CUC vůči USD
|Nejlepší graf CUC
|CUC vůči USD graf
Profil Kubánské konvertibilní peso
|Přezdívky
|Chavito
|Mince
|Často používané: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
|Bankovky
|Často používané: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
|Centrální banka
|Centrální banka Kuby
|Uživatelé
Kuba
