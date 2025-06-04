  1. Domů
cuc
CUC - Kubánské konvertibilní peso

Kubánské konvertibilní peso je měnou země Kuba. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Kubánské konvertibilní peso je CUC vůči USD. Kód měny pro Konvertibilní pesos je CUC, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Kubánské konvertibilní peso a měnový převodník.

Varování: Od 14. listopadu 2004 je veškerá směna mezi CUC a USD podrobena 10% kubánské dani navíc k veškerým směnným kurzům.
Od 14. března 2011 jsou vývozy osvobozeny od 10% kubánské daně.

Statistiky Kubánské konvertibilní peso

NázevKubánské konvertibilní peso
SymbolCUC$
Menší jednotka1/100 = Centavo konvertibilní
Symbol menší jednotky¢
Nejlepší převod CUCCUC vůči USD
Nejlepší graf CUCCUC vůči USD graf

Profil Kubánské konvertibilní peso

PřezdívkyChavito
MinceČasto používané: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
BankovkyČasto používané: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
Centrální bankaCentrální banka Kuby
Uživatelé
Kuba

