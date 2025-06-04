  1. Domů
ZWG - Zimbabwský dolar

Zimbabwský dolar je měnou země Zimbabwe. Kód měny pro Dollary je ZWG. Níže najdete kurzy Zimbabwský dolar a měnový převodník.

Statistiky Zimbabwský dolar

NázevZimbabwský dolar
Symbol$
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyCent

Profil Zimbabwský dolar

Centrální bankaRezervní banka Zimbabwe

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17753
GBP / EUR1.14611
USD / JPY156.548
GBP / USD1.34958
USD / CHF0.789397
USD / CAD1.36727
EUR / JPY184.340
AUD / USD0.671004

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%