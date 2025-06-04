BOB - Bolivijský boliviano
Bolivijský boliviano je měnou země Bolívie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Bolivijský boliviano je BOB vůči USD. Kód měny pro Bolivianos je BOB, a symbol měny je $b. Níže najdete kurzy Bolivijský boliviano a měnový převodník.
Statistiky Bolivijský boliviano
|Název
|Bolivijský boliviano
|Symbol
|$b
|Menší jednotka
|1/100 = Centavo
|Symbol menší jednotky
|Centavo
|Nejlepší převod BOB
|BOB vůči USD
|Nejlepší graf BOB
|BOB vůči USD graf
Profil Bolivijský boliviano
|Mince
|Často používané: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
|Bankovky
|Často používané: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
|Centrální banka
|Centrální banka Bolívie
|Uživatelé
Bolívie
Proč vás zajímá BOB?
