BOB - Bolivijský boliviano

Bolivijský boliviano je měnou země Bolívie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Bolivijský boliviano je BOB vůči USD. Kód měny pro Bolivianos je BOB, a symbol měny je $b. Níže najdete kurzy Bolivijský boliviano a měnový převodník.

Vyberte měnu

BOBBolivijský boliviano

Statistiky Bolivijský boliviano

NázevBolivijský boliviano
Symbol$b
Menší jednotka1/100 = Centavo
Symbol menší jednotkyCentavo
Nejlepší převod BOBBOB vůči USD
Nejlepší graf BOBBOB vůči USD graf

Profil Bolivijský boliviano

MinceČasto používané: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
BankovkyČasto používané: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
Centrální bankaCentrální banka Bolívie
Uživatelé
Bolívie

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17760
GBP / EUR1.14639
USD / JPY156.444
GBP / USD1.34999
USD / CHF0.789064
USD / CAD1.36563
EUR / JPY184.229
AUD / USD0.671458

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%