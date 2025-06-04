SRD - Surinamský dolar
Surinamský dolar je měnou země Surinam. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Surinamský dolar je SRD vůči USD. Kód měny pro Dollary je SRD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Surinamský dolar a měnový převodník.
Statistiky Surinamský dolar
|Název
|Surinamský dolar
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|Symbol menší jednotky
|Nejlepší převod SRD
|SRD vůči USD
|Nejlepší graf SRD
|SRD vůči USD graf
Profil Surinamský dolar
|Uživatelé
Surinam
Surinam
