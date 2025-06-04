  1. Domů
SRD - Surinamský dolar

Surinamský dolar je měnou země Surinam. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Surinamský dolar je SRD vůči USD. Kód měny pro Dollary je SRD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Surinamský dolar a měnový převodník.

Statistiky Surinamský dolar

NázevSurinamský dolar
Symbol$
Menší jednotka
Symbol menší jednotky
Nejlepší převod SRDSRD vůči USD
Nejlepší graf SRDSRD vůči USD graf

Profil Surinamský dolar

Uživatelé
Surinam

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17722
GBP / EUR1.14650
USD / JPY156.483
GBP / USD1.34969
USD / CHF0.789768
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.215
AUD / USD0.671170

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%