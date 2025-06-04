BTC - Bitcoin
Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Bitcoin je BTC vůči USD. Kód měny pro Bitcoiny je BTC, a symbol měny je ₿. Níže najdete kurzy Bitcoin a měnový převodník.
Upozornění: Bitcoin není zákonným platidlem v žádné zemi a není uznáván jako oficiální měna žádným regulačním orgánem. XE nepodporuje ani nevyjadřuje názor na to, zda je Bitcoin oficiální nebo legitimní měnou.
Informace o Bitcoinu
Bitcoin je decentralizovaná virtuální měna. Tato měna je vyměňována digitálně a spravována sítí peer-to-peer, nikoli centrální bankou nebo autoritou. Nabídka Bitcoinů je automatizovaná a uvolňována na těžební servery; s limitem 21 milionů Bitcoinů, který bude dosažen do roku 2140. Každý Bitcoin je kousek kódu, který má svůj vlastní transakční záznam s časovými razítky. Mince jsou uloženy ve virtuální peněžence vlastníka a mohou být převedeny a vyměněny za zboží a služby. Transakce jsou veřejné a i když jsou relativně anonymní, je možné vystopovat identity zpět k reálným osobám. Existuje debata o tom, zda by měl být Bitcoin považován za měnu, komoditu nebo hybrid obojího.
Rizika používání Bitcoinů
Bitcoiny jsou spojeny s vysokou úrovní rizika, protože jsou volatilní, nebyly testovány v čase a v současnosti nejsou regulovány žádnou legislativou. Došlo k incidentům, kdy byly online peněženky Bitcoinů kompromitovány hackery, což vedlo k krádeži Bitcoinů.
Historie Bitcoinu
Bitcoin byl představen v roce 2009 a byl vytvořen vývojářem nebo skupinou vývojářů, kteří používají pseudonym Satoshi Nakamoto. Původně byla hodnota měny stanovena uživateli na fórech, dokud nebylo zřízeno první výměnné místo. Je znám jako "krypto-měna"; což znamená, že peníze a transakce jsou zabezpečeny a řízeny prostřednictvím šifrovaných hesel. Od svého zavedení si Bitcoiny získávají na popularitě po celém světě, přičemž více než 1 000 obchodníků akceptuje tuto měnu.
Relevantní odkazy
Pro více informací o Bitcoinu vás vyzýváme, abyste navštívili níže uvedené odkazy.
Statistiky Bitcoin
|Název
|Bitcoin
|Symbol
|Ƀ
|Menší jednotka
|1/100,000,000 = Satoshi
|Symbol menší jednotky
|Satoshi
|Nejlepší převod BTC
|BTC vůči USD
|Nejlepší graf BTC
|BTC vůči USD graf
Proč vás zajímá BTC?
