NOK - Norská koruna
Norská koruna je měnou země Norsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Norská koruna je NOK vůči USD. Kód měny pro Kroner je NOK, a symbol měny je kr. Níže najdete kurzy Norská koruna a měnový převodník.
Rigsdaler byl používán jako hlavní forma měny v Norsku až do roku 1816. Během této doby také v Norsku obíhala dánská měna, protože obě země byly v politické unii. V roce 1816 byla založena moderní centrální banka Norska, Norges Bank, a měnová jednotka byla změněna na Speciedaler. Měna byla devalvována v roce 1830 a poté byla fixována na stříbro. V roce 1875 se Norsko připojilo ke Skandinávské měnové unii (SMU) a přijalo korunu jako svou oficiální měnu. Unie trvala až do roku 1914, přičemž všechny země si poté uchovaly své měny. Norská koruna se pohybovala na zlatém standardu a byla také fixována na řadu různých měn za různých sazeb.
- 1916-1920, 1928-1931: Koruna byla uvedena na zlatý standard
- 1931: Měna je fixována na britskou libru v poměru 19,9 koruny za 1 libru
- 1939: Je znovu fixována na americký dolar v poměru 4,4 koruny za 1 dolar
- 1940: Pod německou okupací je znovu fixována na říšskou marku v poměru 1 koruna za 0,6 říšské marky
- 1945: Fixace je změněna na libru, tentokrát v poměru 20 korun za 1 libru
- 1949: Fixace koruny se mění na americký dolar v poměru 7,142 NOK za 1 USD
- 1971: Norská koruna začíná volně plavat na trhu
- 1978: NOK je poté propojena s košem měn
- 1992: Měna je ponechána volně plavat na trhu
Statistiky Norská koruna
|Název
|Norská koruna
|Symbol
|kr
|Menší jednotka
|1/100 = øre
|Symbol menší jednotky
|øre
|Nejlepší převod NOK
|NOK vůči USD
|Nejlepší graf NOK
|NOK vůči USD graf
Profil Norská koruna
|Mince
|Často používané: kr1, kr5, kr10, kr20
|Bankovky
|Často používané: kr50, kr100, kr200, kr500, kr1000
|Centrální banka
|Norges Bank
|Uživatelé
Norsko, Bouvetův ostrov, Svalbard, Jan Mayen, Královna Maudova země, Ostrov Petra I.
Proč vás zajímá NOK?
