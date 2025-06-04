  1. Domů
bgn
BGN - Bulharský lev

Bulharský lev je měnou země Bulharsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Bulharský lev je BGN vůči USD. Kód měny pro Leva je BGN, a symbol měny je лв. Níže najdete kurzy Bulharský lev a měnový převodník.

Upozornění: Bulharský lev (BGN) byl nahrazen eurem (EUR) 1. ledna 2026.

BGNBulharský lev (zastaralé)

Bulharský lev nahrazen eurem
Od 1. ledna 2026 Bulharsko oficiálně přijalo Euro jako svou národní měnu, čímž nahradilo bulharský lev (BGN). Tato změna znamená vstup Bulharska do eurozóny. Bulharský lev již není v oběhu a byl nahrazen eurem za pevný směnný kurz.

Statistiky Bulharský lev

NázevBulharský lev
Symbolлв
Menší jednotka1/100 = Stotinki
Symbol menší jednotkyстотинки
Nejlepší převod BGNBGN vůči USD
Nejlepší graf BGNBGN vůči USD graf

Profil Bulharský lev

PřezdívkyKint (masc), Kinta (fem)
MinceČasto používané: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
BankovkyČasto používané: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Zřídka používané: лв1
Centrální bankaBulharská národní banka
Uživatelé
Bulharsko

