BGN - Bulharský lev
Bulharský lev je měnou země Bulharsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Bulharský lev je BGN vůči USD. Kód měny pro Leva je BGN, a symbol měny je лв. Níže najdete kurzy Bulharský lev a měnový převodník.
Upozornění: Bulharský lev (BGN) byl nahrazen eurem (EUR) 1. ledna 2026.
Bulharský lev nahrazen eurem
Od 1. ledna 2026 Bulharsko oficiálně přijalo Euro jako svou národní měnu, čímž nahradilo bulharský lev (BGN). Tato změna znamená vstup Bulharska do eurozóny. Bulharský lev již není v oběhu a byl nahrazen eurem za pevný směnný kurz.
Statistiky Bulharský lev
|Název
|Bulharský lev
|Symbol
|лв
|Menší jednotka
|1/100 = Stotinki
|Symbol menší jednotky
|стотинки
|Nejlepší převod BGN
|BGN vůči USD
|Nejlepší graf BGN
|BGN vůči USD graf
Profil Bulharský lev
|Přezdívky
|Kint (masc), Kinta (fem)
|Mince
|Často používané: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
|Bankovky
|Často používané: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Zřídka používané: лв1
|Centrální banka
|Bulharská národní banka
|Uživatelé
Bulharsko
