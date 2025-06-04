  1. Domů
MUR - Mauricijská rupie

Mauricijská rupie je měnou země Mauricius. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Mauricijská rupie je MUR vůči USD. Kód měny pro Rupie je MUR, a symbol měny je ₨. Níže najdete kurzy Mauricijská rupie a měnový převodník.

MURMauricijská rupie

Statistiky Mauricijská rupie

NázevMauricijská rupie
Symbol
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyCent
Nejlepší převod MURMUR vůči USD
Nejlepší graf MURMUR vůči USD graf

Profil Mauricijská rupie

BankovkyČasto používané: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
Centrální bankaBanka Mauricia
Uživatelé
Mauricius

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17694
GBP / EUR1.14673
USD / JPY156.572
GBP / USD1.34963
USD / CHF0.789907
USD / CAD1.36695
EUR / JPY184.275
AUD / USD0.670908

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%