MUR - Mauricijská rupie
Mauricijská rupie je měnou země Mauricius. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Mauricijská rupie je MUR vůči USD. Kód měny pro Rupie je MUR, a symbol měny je ₨. Níže najdete kurzy Mauricijská rupie a měnový převodník.
Statistiky Mauricijská rupie
|Název
|Mauricijská rupie
|Symbol
|₨
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|Cent
|Nejlepší převod MUR
|MUR vůči USD
|Nejlepší graf MUR
|MUR vůči USD graf
Profil Mauricijská rupie
|Bankovky
|Často používané: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
|Centrální banka
|Banka Mauricia
|Uživatelé
Mauricius
Mauricius
Proč vás zajímá MUR?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím MURZískat MUR kurzy do telefonuZískat MUR měnové datové API pro firmu