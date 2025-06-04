  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. LBP

lbp
LBP - Libanonská libra

Libanonská libra je měnou země Libanon. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Libanonská libra je LBP vůči USD. Kód měny pro Libry je LBP, a symbol měny je £. Níže najdete kurzy Libanonská libra a měnový převodník.

Vyberte měnu

lbp
LBPLibanonská libra

Statistiky Libanonská libra

NázevLibanonská libra
Symbolل.ل
Menší jednotka1/100 = Piastr
Symbol menší jednotkyPiastr
Nejlepší převod LBPLBP vůči USD
Nejlepší graf LBPLBP vůči USD graf

Profil Libanonská libra

MinceČasto používané: ل.ل250, ل.ل500
Zřídka používané: ل.ل50, ل.ل100
BankovkyČasto používané: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
Centrální bankaBanka Libanonu
Uživatelé
Libanon

Proč vás zajímá LBP?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím LBPZískat LBP kurzy do telefonuZískat LBP měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17644
GBP / EUR1.14609
USD / JPY156.638
GBP / USD1.34830
USD / CHF0.790185
USD / CAD1.36693
EUR / JPY184.275
AUD / USD0.670615

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%