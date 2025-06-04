LBP - Libanonská libra
Libanonská libra je měnou země Libanon. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Libanonská libra je LBP vůči USD. Kód měny pro Libry je LBP, a symbol měny je £. Níže najdete kurzy Libanonská libra a měnový převodník.
Statistiky Libanonská libra
|Název
|Libanonská libra
|Symbol
|ل.ل
|Menší jednotka
|1/100 = Piastr
|Symbol menší jednotky
|Piastr
|Nejlepší převod LBP
|LBP vůči USD
|Nejlepší graf LBP
|LBP vůči USD graf
Profil Libanonská libra
|Mince
|Často používané: ل.ل250, ل.ل500
Zřídka používané: ل.ل50, ل.ل100
|Bankovky
|Často používané: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
|Centrální banka
|Banka Libanonu
|Uživatelé
Libanon
