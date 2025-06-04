  1. Domů
MOP - Macajská pataca

Macajská pataca je měnou země Macau. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Macajská pataca je MOP vůči USD. Kód měny pro Pataky je MOP, a symbol měny je MOP$. Níže najdete kurzy Macajská pataca a měnový převodník.

MOPMacajská pataca

Statistiky Macajská pataca

NázevMacajská pataca
SymbolMOP$
Menší jednotka1/10 = Ho
Symbol menší jednotkyHo
Nejlepší převod MOPMOP vůči USD
Nejlepší graf MOPMOP vůči USD graf

Profil Macajská pataca

MinceČasto používané: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
BankovkyČasto používané: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
Uživatelé
Macau

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17685
GBP / EUR1.14670
USD / JPY156.588
GBP / USD1.34950
USD / CHF0.789948
USD / CAD1.36703
EUR / JPY184.282
AUD / USD0.670860

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%