MOP - Macajská pataca
Macajská pataca je měnou země Macau. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Macajská pataca je MOP vůči USD. Kód měny pro Pataky je MOP, a symbol měny je MOP$. Níže najdete kurzy Macajská pataca a měnový převodník.
Statistiky Macajská pataca
|Název
|Macajská pataca
|Symbol
|MOP$
|Menší jednotka
|1/10 = Ho
|Symbol menší jednotky
|Ho
|Nejlepší převod MOP
|MOP vůči USD
|Nejlepší graf MOP
|MOP vůči USD graf
Profil Macajská pataca
|Mince
|Často používané: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
|Bankovky
|Často používané: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
|Uživatelé
Macau
Macau
Proč vás zajímá MOP?
