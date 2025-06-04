  1. Domů
ALL - Albánský lek

Albánský lek je měnou země Albánie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Albánský lek je ALL vůči USD. Kód měny pro Leke je ALL, a symbol měny je L. Níže najdete kurzy Albánský lek a měnový převodník.

Statistiky Albánský lek

NázevAlbánský lek
SymbolLek
Menší jednotka1/100 = Qindarkë
Symbol menší jednotkyQindarkë
Nejlepší převod ALLALL vůči USD
Nejlepší graf ALLALL vůči USD graf

Profil Albánský lek

MinceČasto používané: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
BankovkyČasto používané: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
Centrální bankaBanka Albánie
Uživatelé
Albánie

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17849
GBP / EUR1.14646
USD / JPY156.444
GBP / USD1.35109
USD / CHF0.788421
USD / CAD1.36530
EUR / JPY184.367
AUD / USD0.671960

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%