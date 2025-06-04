ALL - Albánský lek
Albánský lek je měnou země Albánie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Albánský lek je ALL vůči USD. Kód měny pro Leke je ALL, a symbol měny je L. Níže najdete kurzy Albánský lek a měnový převodník.
Statistiky Albánský lek
|Název
|Albánský lek
|Symbol
|Lek
|Menší jednotka
|1/100 = Qindarkë
|Symbol menší jednotky
|Qindarkë
|Nejlepší převod ALL
|ALL vůči USD
|Nejlepší graf ALL
|ALL vůči USD graf
Profil Albánský lek
|Mince
|Často používané: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
|Bankovky
|Často používané: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
|Centrální banka
|Banka Albánie
|Uživatelé
Albánie
Albánie
Proč vás zajímá ALL?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím ALLZískat ALL kurzy do telefonuZískat ALL měnové datové API pro firmu