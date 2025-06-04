HTG - Haitský gourde
Haitský gourde je měnou země Haiti. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Haitský gourde je HTG vůči USD. Kód měny pro Gourdes je HTG, a symbol měny je G. Níže najdete kurzy Haitský gourde a měnový převodník.
Statistiky Haitský gourde
|Název
|Haitský gourde
|Symbol
|G
|Menší jednotka
|1/100 = Centime
|Symbol menší jednotky
|Centime
|Nejlepší převod HTG
|HTG vůči USD
|Nejlepší graf HTG
|HTG vůči USD graf
Profil Haitský gourde
|Mince
|Často používané: Centime5, Centime10, Centime20, Centime50, G1, G5
|Bankovky
|Často používané: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
|Centrální banka
|Banka Republiky Haiti
|Uživatelé
Haiti
Proč vás zajímá HTG?
