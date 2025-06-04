  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. HTG

htg
HTG - Haitský gourde

Haitský gourde je měnou země Haiti. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Haitský gourde je HTG vůči USD. Kód měny pro Gourdes je HTG, a symbol měny je G. Níže najdete kurzy Haitský gourde a měnový převodník.

Vyberte měnu

htg
HTGHaitský gourde

Statistiky Haitský gourde

NázevHaitský gourde
SymbolG
Menší jednotka1/100 = Centime
Symbol menší jednotkyCentime
Nejlepší převod HTGHTG vůči USD
Nejlepší graf HTGHTG vůči USD graf

Profil Haitský gourde

MinceČasto používané: Centime5, Centime10, Centime20, Centime50, G1, G5
BankovkyČasto používané: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
Centrální bankaBanka Republiky Haiti
Uživatelé
Haiti

Proč vás zajímá HTG?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím HTGZískat HTG kurzy do telefonuZískat HTG měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17674
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.636
GBP / USD1.34885
USD / CHF0.789985
USD / CAD1.36655
EUR / JPY184.320
AUD / USD0.670792

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%