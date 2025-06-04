XLM - Stellar Lumen
Kód měny pro Lumens je XLM, a symbol měny je *.
Informace o Stellar Lumens
Stellar je open-source síť pro měny a platby. Stellar umožňuje vytvářet, posílat a obchodovat s digitálními reprezentacemi všech forem peněz—dolarů, pesos, bitcoinů, prakticky čehokoliv. Je navržena tak, aby všechny finanční systémy světa mohly spolupracovat na jedné síti.
Historie Uniswap
V roce 2014, Jed McCaleb, zakladatel Mt. Gox a spoluzakladatel Ripple, spustil síťový systém Stellar s bývalou právničkou Joyce Kim. Před oficiálním spuštěním McCaleb vytvořil webovou stránku nazvanou "Secret Bitcoin Project" a hledal alfa testery. Nezisková organizace Stellar Development Foundation byla vytvořena ve spolupráci s generálním ředitelem Stripe Patrickem Collisonem a projekt byl oficiálně spuštěn v červenci. Stellar získal 3 miliony dolarů v počátečním financování od Stripe. Stellar byl vydán jako decentralizovaná platební síť a protokol s nativní měnou, stellar. Při spuštění měla síť 100 miliard stellarů. 25 procent z nich mělo být poskytnuto dalším neziskovým organizacím pracujícím na finančním začlenění. Stripe obdržel 2 procenta nebo 2 miliardy z počátečních stellarů výměnou za svou počáteční investici. Kryptoměna, původně známá jako stellar, byla později nazvána Lumens nebo XLM. V srpnu 2014 oznámila Mercado Bitcoin, první brazilská bitcoinová burza, že bude používat síť Stellar. Do ledna 2015 měl Stellar přibližně 3 miliony registrovaných uživatelských účtů na své platformě a jeho tržní kapitalizace byla téměř 15 milionů dolarů.
Statistiky Stellar Lumen
|Název
|Stellar Lumen
|Menší jednotka
|1/10000000 = stroop
|Symbol menší jednotky
|stroop
Proč vás zajímá XLM?
