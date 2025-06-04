  1. Domů
EGP - Egyptská libra

Egyptská libra je měnou země Egypt. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Egyptská libra je EGP vůči USD. Kód měny pro Libry je EGP, a symbol měny je £. Níže najdete kurzy Egyptská libra a měnový převodník.

Před 19. stoletím se v Egyptě používaly místně ražené mince kvůli absenci oficiální měny v zemi. V roce 1834 byl přijat parlamentní zákon, který vydal novou měnu založenou na bimetalickém systému složeném ze zlata a stříbra. Tento zákon byl proveden v roce 1836 a egyptská libra nahradila egyptský piastre, který byl používán od doby, kdy byl Egypt součástí Osmanské říše. V roce 1885 byl bimetalický standard nahrazen jediným zlatým standardem kvůli kolísání hodnoty stříbra.

V roce 1898 byla založena Národní banka Egypta a o rok později začala vydávat první bankovky. Tyto bankovky byly směnitelné za zlato až do roku 1914, kdy egyptská libra přijala pevný směnný kurz vůči britské libře. V roce 1961 byla založena Centrální banka Egypta a byla jí svěřena odpovědnost za správu a kontrolu národní měny. O rok později Egypt opustil Sterling Area a navázal svou hodnotu na americký dolar až do roku 1989. Dnes se směnný kurz egyptské libry kolísá, přičemž je pečlivě řízen centrální bankou.

Statistiky Egyptská libra

NázevEgyptská libra
Symbol£
Menší jednotka1/100 = Piastr
Symbol menší jednotkyPt
Nejlepší převod EGPEGP vůči USD
Nejlepší graf EGPEGP vůči USD graf

Profil Egyptská libra

MinceČasto používané: Pt1, Pt5, Pt10, Pt20, Pt25, Pt50, £1
BankovkyČasto používané: Pt5, Pt10, Pt25, Pt50, £1, £5, £10, £20, £50, £100, £200
Centrální bankaCentrální banka Egypta
Uživatelé
Egypt, Gaza

