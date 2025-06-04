  1. Domů
kpw
KPW - Severokorejský won

Severokorejský won je měnou země Korea (Severní). Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Severokorejský won je KPW vůči USD. Kód měny pro won je KPW, a symbol měny je ₩. Níže najdete kurzy Severokorejský won a měnový převodník.

Statistiky Severokorejský won

NázevSeverokorejský won
Symbol
Menší jednotka1/100 = Chon
Symbol menší jednotkyChon
Nejlepší převod KPWKPW vůči USD
Nejlepší graf KPWKPW vůči USD graf

Profil Severokorejský won

MinceČasto používané: Chon1, Chon5, Chon10, Chon50, ₩1
BankovkyČasto používané: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
Uživatelé
Korea (Severní)

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17656
GBP / EUR1.14607
USD / JPY156.634
GBP / USD1.34841
USD / CHF0.790114
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.289
AUD / USD0.670698

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%