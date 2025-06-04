KPW - Severokorejský won
Severokorejský won je měnou země Korea (Severní). Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Severokorejský won je KPW vůči USD. Kód měny pro won je KPW, a symbol měny je ₩. Níže najdete kurzy Severokorejský won a měnový převodník.
Statistiky Severokorejský won
|Název
|Severokorejský won
|Symbol
|₩
|Menší jednotka
|1/100 = Chon
|Symbol menší jednotky
|Chon
|Nejlepší převod KPW
|KPW vůči USD
|Nejlepší graf KPW
|KPW vůči USD graf
Profil Severokorejský won
|Mince
|Často používané: Chon1, Chon5, Chon10, Chon50, ₩1
|Bankovky
|Často používané: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
|Uživatelé
Korea (Severní)
Korea (Severní)
Proč vás zajímá KPW?
Chci...Přihlásit se k emailovým aktualizacím KPWZískat KPW kurzy do telefonuZískat KPW měnové datové API pro firmu