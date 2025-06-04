  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. TMT

tmt
TMT - Turkmenský manat

Turkmenský manat je měnou země Turkmenistán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Turkmenský manat je TMT vůči USD. Kód měny pro Manaty je TMT, a symbol měny je T. Níže najdete kurzy Turkmenský manat a měnový převodník.

Vyberte měnu

tmt
TMTTurkmenský manat

Statistiky Turkmenský manat

NázevTurkmenský manat
SymbolManat
Menší jednotka
Symbol menší jednotky
Nejlepší převod TMTTMT vůči USD
Nejlepší graf TMTTMT vůči USD graf

Profil Turkmenský manat

Uživatelé
Turkmenistán

Proč vás zajímá TMT?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím TMTZískat TMT kurzy do telefonuZískat TMT měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17728
GBP / EUR1.14654
USD / JPY156.456
GBP / USD1.34979
USD / CHF0.789686
USD / CAD1.36706
EUR / JPY184.192
AUD / USD0.671236

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%