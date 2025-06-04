TMT - Turkmenský manat
Turkmenský manat je měnou země Turkmenistán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Turkmenský manat je TMT vůči USD. Kód měny pro Manaty je TMT, a symbol měny je T. Níže najdete kurzy Turkmenský manat a měnový převodník.
Statistiky Turkmenský manat
|Název
|Turkmenský manat
|Symbol
|Manat
|Menší jednotka
|Symbol menší jednotky
|Nejlepší převod TMT
|TMT vůči USD
|Nejlepší graf TMT
|TMT vůči USD graf
Profil Turkmenský manat
|Uživatelé
Turkmenistán
Proč vás zajímá TMT?
