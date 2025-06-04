  1. Domů
SHP - Svatolenská libra

Svatolenská libra je měnou země Svatá Helena. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Svatolenská libra je SHP vůči USD. Kód měny pro Libry je SHP, a symbol měny je £. Níže najdete kurzy Svatolenská libra a měnový převodník.

Vyberte měnu

Statistiky Svatolenská libra

NázevSvatolenská libra
Symbol£
Menší jednotka1/100 = libra Svaté Heleny
Symbol menší jednotkyp
Nejlepší převod SHPSHP vůči USD
Nejlepší graf SHPSHP vůči USD graf

Profil Svatolenská libra

MinceČasto používané: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BankovkyČasto používané: £5, £10, £20
Uživatelé
Svatá Helena

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17724
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.491
GBP / USD1.34968
USD / CHF0.789771
USD / CAD1.36717
EUR / JPY184.228
AUD / USD0.671107

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%