SHP - Svatolenská libra
Svatolenská libra je měnou země Svatá Helena. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Svatolenská libra je SHP vůči USD. Kód měny pro Libry je SHP, a symbol měny je £. Níže najdete kurzy Svatolenská libra a měnový převodník.
Statistiky Svatolenská libra
|Název
|Svatolenská libra
|Symbol
|£
|Menší jednotka
|1/100 = libra Svaté Heleny
|Symbol menší jednotky
|p
|Nejlepší převod SHP
|SHP vůči USD
|Nejlepší graf SHP
|SHP vůči USD graf
Profil Svatolenská libra
|Mince
|Často používané: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Bankovky
|Často používané: £5, £10, £20
|Uživatelé
Svatá Helena
Svatá Helena
