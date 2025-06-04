CLP - Chilské peso
Chilské peso je měnou země Chile. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Chilské peso je CLP vůči USD. Kód měny pro Pesos je CLP, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Chilské peso a měnový převodník.
Statistiky Chilské peso
|Název
|Chilské peso
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = Centavo
|Symbol menší jednotky
|Centavo
|Nejlepší převod CLP
|CLP vůči USD
|Nejlepší graf CLP
|CLP vůči USD graf
Profil Chilské peso
|Mince
|Často používané: $1, $5, $10, $50, $100, $500
|Bankovky
|Často používané: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
|Centrální banka
|Banco Central De Chile
|Uživatelé
Chile
Chile
Proč vás zajímá CLP?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím CLPZískat CLP kurzy do telefonuZískat CLP měnové datové API pro firmu