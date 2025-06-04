  1. Domů
CLP - Chilské peso

Chilské peso je měnou země Chile. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Chilské peso je CLP vůči USD. Kód měny pro Pesos je CLP, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Chilské peso a měnový převodník.

CLPChilské peso

Statistiky Chilské peso

NázevChilské peso
Symbol$
Menší jednotka1/100 = Centavo
Symbol menší jednotkyCentavo
Nejlepší převod CLPCLP vůči USD
Nejlepší graf CLPCLP vůči USD graf

Profil Chilské peso

MinceČasto používané: $1, $5, $10, $50, $100, $500
BankovkyČasto používané: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
Centrální bankaBanco Central De Chile
Uživatelé
Chile

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17746
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.479
GBP / USD1.34988
USD / CHF0.789195
USD / CAD1.36586
EUR / JPY184.249
AUD / USD0.671252

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%