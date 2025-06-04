  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. XPF

xpf
XPF - CFP frank

CFP frank je měnou země Francouzské pacifické komory (CFP). Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz CFP frank je XPF vůči USD. Kód měny pro Franky je XPF, a symbol měny je ₣. Níže najdete kurzy CFP frank a měnový převodník.

Vyberte měnu

xpf
XPFCFP frank

Statistiky CFP frank

NázevCFP frank
SymbolFrank
Menší jednotka1/100 = Centime
Symbol menší jednotkyCentime
Nejlepší převod XPFXPF vůči USD
Nejlepší graf XPFXPF vůči USD graf

Profil CFP frank

MinceČasto používané: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10, Frank20, Frank50, Frank100
BankovkyČasto používané: Frank500, Frank1000, Frank5000, Frank10000
Centrální bankaInstitut pro emisi zámořských území
Uživatelé
Francouzské pacifické komory (CFP), Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie, Ostrovy Wallis a Futuna

Proč vás zajímá XPF?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím XPFZískat XPF kurzy do telefonuZískat XPF měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17753
GBP / EUR1.14614
USD / JPY156.540
GBP / USD1.34961
USD / CHF0.789358
USD / CAD1.36723
EUR / JPY184.332
AUD / USD0.671022

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%