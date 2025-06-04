XPF - CFP frank
CFP frank je měnou země Francouzské pacifické komory (CFP). Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz CFP frank je XPF vůči USD. Kód měny pro Franky je XPF, a symbol měny je ₣. Níže najdete kurzy CFP frank a měnový převodník.
Statistiky CFP frank
|Název
|CFP frank
|Symbol
|Frank
|Menší jednotka
|1/100 = Centime
|Symbol menší jednotky
|Centime
|Nejlepší převod XPF
|XPF vůči USD
|Nejlepší graf XPF
|XPF vůči USD graf
Profil CFP frank
|Mince
|Často používané: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10, Frank20, Frank50, Frank100
|Bankovky
|Často používané: Frank500, Frank1000, Frank5000, Frank10000
|Centrální banka
|Institut pro emisi zámořských území
|Uživatelé
Francouzské pacifické komory (CFP), Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie, Ostrovy Wallis a Futuna
Proč vás zajímá XPF?
