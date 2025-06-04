BZD - Belizský dolar
Belizský dolar je měnou země Beliz. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Belizský dolar je BZD vůči USD. Kód měny pro Dollary je BZD, a symbol měny je BZ$. Níže najdete kurzy Belizský dolar a měnový převodník.
Statistiky Belizský dolar
|Název
|Belizský dolar
|Symbol
|BZ$
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|Cent
|Nejlepší převod BZD
|BZD vůči USD
|Nejlepší graf BZD
|BZD vůči USD graf
Profil Belizský dolar
|Mince
|Často používané: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, Cent50, BZ$1, BZ$2
|Bankovky
|Často používané: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
|Centrální banka
|Centrální banka Beliz
|Uživatelé
Beliz
Beliz
Proč vás zajímá BZD?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím BZDZískat BZD kurzy do telefonuZískat BZD měnové datové API pro firmu