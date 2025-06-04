  1. Domů
bzd
BZD - Belizský dolar

Belizský dolar je měnou země Beliz. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Belizský dolar je BZD vůči USD. Kód měny pro Dollary je BZD, a symbol měny je BZ$. Níže najdete kurzy Belizský dolar a měnový převodník.

Vyberte měnu

bzd
BZDBelizský dolar

Statistiky Belizský dolar

NázevBelizský dolar
SymbolBZ$
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyCent
Nejlepší převod BZDBZD vůči USD
Nejlepší graf BZDBZD vůči USD graf

Profil Belizský dolar

MinceČasto používané: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, Cent50, BZ$1, BZ$2
BankovkyČasto používané: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
Centrální bankaCentrální banka Beliz
Uživatelé
Beliz

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17754
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.457
GBP / USD1.35002
USD / CHF0.789148
USD / CAD1.36575
EUR / JPY184.234
AUD / USD0.671378

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%