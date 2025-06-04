DZD - Alžírský dinár
Alžírský dinár je měnou země Alžírsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Alžírský dinár je DZD vůči USD. Kód měny pro Dinary je DZD, a symbol měny je دج. Níže najdete kurzy Alžírský dinár a měnový převodník.
Statistiky Alžírský dinár
|Název
|Alžírský dinár
|Symbol
|DA
|Menší jednotka
|1/100 = Santeem
|Symbol menší jednotky
|Santeem
|Nejlepší převod DZD
|DZD vůči USD
|Nejlepší graf DZD
|DZD vůči USD graf
Profil Alžírský dinár
|Mince
|Často používané: DA5, DA20, DA50
Zřídka používané: DA1, DA2, DA100
|Bankovky
|Často používané: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
|Centrální banka
|Alžírská banka
|Uživatelé
Alžírsko
Alžírsko
