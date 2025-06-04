  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. DZD

dzd
DZD - Alžírský dinár

Alžírský dinár je měnou země Alžírsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Alžírský dinár je DZD vůči USD. Kód měny pro Dinary je DZD, a symbol měny je دج. Níže najdete kurzy Alžírský dinár a měnový převodník.

Vyberte měnu

dzd
DZDAlžírský dinár

Statistiky Alžírský dinár

NázevAlžírský dinár
SymbolDA
Menší jednotka1/100 = Santeem
Symbol menší jednotkySanteem
Nejlepší převod DZDDZD vůči USD
Nejlepší graf DZDDZD vůči USD graf

Profil Alžírský dinár

MinceČasto používané: DA5, DA20, DA50
Zřídka používané: DA1, DA2, DA100
BankovkyČasto používané: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
Centrální bankaAlžírská banka
Uživatelé
Alžírsko

Proč vás zajímá DZD?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím DZDZískat DZD kurzy do telefonuZískat DZD měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17658
GBP / EUR1.14635
USD / JPY156.625
GBP / USD1.34877
USD / CHF0.790019
USD / CAD1.36677
EUR / JPY184.282
AUD / USD0.670860

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%