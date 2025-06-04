BRL - Brazilský real
Brazilský real je měnou země Brazílie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Brazilský real je BRL vůči USD. Kód měny pro Reais je BRL, a symbol měny je R$. Níže najdete kurzy Brazilský real a měnový převodník.
Statistiky Brazilský real
|Název
|Brazilský real
|Symbol
|R$
|Menší jednotka
|1/100 = centavo
|Symbol menší jednotky
|centavo
|Nejlepší převod BRL
|BRL vůči USD
|Nejlepší graf BRL
|BRL vůči USD graf
Profil Brazilský real
|Přezdívky
|Real
|Mince
|Často používané: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
|Bankovky
|Často používané: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Zřídka používané: R$2
|Centrální banka
|Centrální banka Brazílie
|Uživatelé
Brazílie
Brazílie
Proč vás zajímá BRL?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím BRLZískat BRL kurzy do telefonuZískat BRL měnové datové API pro firmu