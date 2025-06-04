  1. Domů
  2. Měnová encyklopedie
  3. BRL

brl
BRL - Brazilský real

Brazilský real je měnou země Brazílie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Brazilský real je BRL vůči USD. Kód měny pro Reais je BRL, a symbol měny je R$. Níže najdete kurzy Brazilský real a měnový převodník.

Vyberte měnu

brl
BRLBrazilský real

Statistiky Brazilský real

NázevBrazilský real
SymbolR$
Menší jednotka1/100 = centavo
Symbol menší jednotkycentavo
Nejlepší převod BRLBRL vůči USD
Nejlepší graf BRLBRL vůči USD graf

Profil Brazilský real

PřezdívkyReal
MinceČasto používané: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
BankovkyČasto používané: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Zřídka používané: R$2
Centrální bankaCentrální banka Brazílie
Uživatelé
Brazílie

Proč vás zajímá BRL?

Chci...

Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím BRLZískat BRL kurzy do telefonuZískat BRL měnové datové API pro firmu

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17760
GBP / EUR1.14639
USD / JPY156.444
GBP / USD1.34999
USD / CHF0.789064
USD / CAD1.36563
EUR / JPY184.229
AUD / USD0.671458

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%