ETH - Ethereum
Ethereum je decentralizovaný open-source blockchainový systém, který má svou vlastní kryptoměnu, Ether.Kód měny pro Ethereum je ETH, a symbol měny je Ξ.
Informace o Ethereu
Ethereum je otevřený přístup k digitálním penězům a datově přátelským službám pro každého – bez ohledu na váš původ nebo umístění. Je to technologie vybudovaná komunitou, která stojí za kryptoměnou ether (ETH) a tisíci aplikací, které můžete používat dnes.
Rizika používání Etherea
Kryptoměny jsou spojeny s vysokou úrovní rizika, protože jsou volatilní, nebyly testovány v čase a v současnosti nejsou regulovány ani legislativou. Došlo k incidentům, kdy byly online kryptoměnové peněženky kompromitovány hackery, což vedlo k rozsáhlým krádežím.
Historie Etherea
Několik prototypů Etherea s kódovými názvy bylo vyvinuto během 18 měsíců v letech 2014 a 2015 nadací Ethereum jako součást jejich série důkazů konceptu. "Olympijský" byl poslední prototyp a veřejná beta předběžného vydání. Olympijská síť poskytla uživatelům odměnu za chyby ve výši 25 000 Ether za testování limitů blockchainu Ethereum. V červenci 2015 "Frontier" označil oficiální spuštění platformy Ethereum, když Ethereum vytvořilo svůj "genesis block."
Statistiky Ethereum
|Název
|Ethereum
|Menší jednotka
|1/1000000000000000000 = Wei
|Symbol menší jednotky
|Wei
Proč vás zajímá ETH?
