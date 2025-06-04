  1. Domů
ETH
ETH - Ethereum

Ethereum je decentralizovaný open-source blockchainový systém, který má svou vlastní kryptoměnu, Ether.Kód měny pro Ethereum je ETH, a symbol měny je Ξ. Níže najdete kurzy Ethereum a měnový převodník. Můžete se také přihlásit k odběru našich měnových newsletterů s denními kurzy a analýzami, číst blog Xe nebo mít ETH kurzy na cestách díky aplikacím Xe a webu.

Informace o Ethereu
Ethereum je otevřený přístup k digitálním penězům a datově přátelským službám pro každého – bez ohledu na váš původ nebo umístění. Je to technologie vybudovaná komunitou, která stojí za kryptoměnou ether (ETH) a tisíci aplikací, které můžete používat dnes.

Rizika používání Etherea
Kryptoměny jsou spojeny s vysokou úrovní rizika, protože jsou volatilní, nebyly testovány v čase a v současnosti nejsou regulovány ani legislativou. Došlo k incidentům, kdy byly online kryptoměnové peněženky kompromitovány hackery, což vedlo k rozsáhlým krádežím.

Historie Etherea
Několik prototypů Etherea s kódovými názvy bylo vyvinuto během 18 měsíců v letech 2014 a 2015 nadací Ethereum jako součást jejich série důkazů konceptu. "Olympijský" byl poslední prototyp a veřejná beta předběžného vydání. Olympijská síť poskytla uživatelům odměnu za chyby ve výši 25 000 Ether za testování limitů blockchainu Ethereum. V červenci 2015 "Frontier" označil oficiální spuštění platformy Ethereum, když Ethereum vytvořilo svůj "genesis block."

Statistiky Ethereum

NázevEthereum
Menší jednotka1/1000000000000000000 = Wei
Symbol menší jednotkyWei

