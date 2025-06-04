  1. Domů
TZS - Tanzanský šilink

Tanzanský šilink je měnou země Tanzanie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Tanzanský šilink je TZS vůči USD. Kód měny pro šilingy je TZS, a symbol měny je TSh. Níže najdete kurzy Tanzanský šilink a měnový převodník.

Vyberte měnu

TZSTanzanský šilink

Statistiky Tanzanský šilink

NázevTanzanský šilink
Symbolšiling
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotkyCent
Nejlepší převod TZSTZS vůči USD
Nejlepší graf TZSTZS vůči USD graf

Profil Tanzanský šilink

MinceČasto používané: Cent5, Cent10, Cent20, šiling1, šiling5, šiling10, šiling20, šiling50, šiling100, šiling200
BankovkyČasto používané: šiling500, šiling1000, šiling2000, šiling5000, šiling10000
Centrální bankaBanka Tanzanie
Uživatelé
Tanzanie

