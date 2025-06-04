TZS - Tanzanský šilink
Tanzanský šilink je měnou země Tanzanie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Tanzanský šilink je TZS vůči USD. Kód měny pro šilingy je TZS, a symbol měny je TSh. Níže najdete kurzy Tanzanský šilink a měnový převodník.
Statistiky Tanzanský šilink
|Název
|Tanzanský šilink
|Symbol
|šiling
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|Cent
|Nejlepší převod TZS
|TZS vůči USD
|Nejlepší graf TZS
|TZS vůči USD graf
Profil Tanzanský šilink
|Mince
|Často používané: Cent5, Cent10, Cent20, šiling1, šiling5, šiling10, šiling20, šiling50, šiling100, šiling200
|Bankovky
|Často používané: šiling500, šiling1000, šiling2000, šiling5000, šiling10000
|Centrální banka
|Banka Tanzanie
|Uživatelé
Tanzanie
Tanzanie
Proč vás zajímá TZS?
Chci...Poslat levný převod do Spojených státůPoslat levný převod do Spojeného královstvíPoslat levný převod do KanadyPoslat levný převod do AustráliePoslat levný převod na Nový ZélandPřihlásit se k emailovým aktualizacím TZSZískat TZS kurzy do telefonuZískat TZS měnové datové API pro firmu