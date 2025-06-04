SOS - Somálský šilink
Somálský šilink je měnou země Somálsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Somálský šilink je SOS vůči USD. Kód měny pro šilingy je SOS, a symbol měny je S. Níže najdete kurzy Somálský šilink a měnový převodník.
Statistiky Somálský šilink
|Název
|Somálský šilink
|Symbol
|S
|Menší jednotka
|1/100 = Senti
|Symbol menší jednotky
|Senti
|Nejlepší převod SOS
|SOS vůči USD
|Nejlepší graf SOS
|SOS vůči USD graf
Profil Somálský šilink
|Mince
|Často používané: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
|Bankovky
|Často používané: S5, S10, S20, S50, S100
|Centrální banka
|Centrální banka Somálska
|Uživatelé
Somálsko
Somálsko
Proč vás zajímá SOS?
