SOS - Somálský šilink

Somálský šilink je měnou země Somálsko. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Somálský šilink je SOS vůči USD. Kód měny pro šilingy je SOS, a symbol měny je S. Níže najdete kurzy Somálský šilink a měnový převodník.

SOS
SOSSomálský šilink

Statistiky Somálský šilink

NázevSomálský šilink
SymbolS
Menší jednotka1/100 = Senti
Symbol menší jednotkySenti
Nejlepší převod SOSSOS vůči USD
Nejlepší graf SOSSOS vůči USD graf

Profil Somálský šilink

MinceČasto používané: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
BankovkyČasto používané: S5, S10, S20, S50, S100
Centrální bankaCentrální banka Somálska
Uživatelé
Somálsko

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17724
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.491
GBP / USD1.34968
USD / CHF0.789771
USD / CAD1.36717
EUR / JPY184.228
AUD / USD0.671107

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%