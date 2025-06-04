XAF - Středoafrický frank CFA BEAC
Středoafrický frank CFA BEAC je měnou země Africká finanční komunita (BEAC). Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Středoafrický frank CFA BEAC je XAF vůči USD. Kód měny pro Franky je XAF, a symbol měny je FCFA. Níže najdete kurzy Středoafrický frank CFA BEAC a měnový převodník.
Statistiky Středoafrický frank CFA BEAC
|Název
|Středoafrický frank CFA BEAC
|Symbol
|CFA frank BEAC
|Menší jednotka
|1/100 = Centime
|Symbol menší jednotky
|Centime
|Nejlepší převod XAF
|XAF vůči USD
|Nejlepší graf XAF
|XAF vůči USD graf
Profil Středoafrický frank CFA BEAC
|Mince
|Často používané: CFA frank BEAC1, CFA frank BEAC2, CFA frank BEAC5, CFA frank BEAC10, CFA frank BEAC25, CFA frank BEAC100, CFA frank BEAC500
|Bankovky
|Často používané: CFA frank BEAC500, CFA frank BEAC1000, CFA frank BEAC2000, CFA frank BEAC5000, CFA frank BEAC10000
|Centrální banka
|Banka středoevropských států
|Uživatelé
Africká finanční komunita (BEAC), Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Kongo/Brazzaville, Rovníková Guinea, Gabon
Proč vás zajímá XAF?
