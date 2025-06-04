  1. Domů
XAF - Středoafrický frank CFA BEAC

Středoafrický frank CFA BEAC je měnou země Africká finanční komunita (BEAC). Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Středoafrický frank CFA BEAC je XAF vůči USD. Kód měny pro Franky je XAF, a symbol měny je FCFA. Níže najdete kurzy Středoafrický frank CFA BEAC a měnový převodník.

Statistiky Středoafrický frank CFA BEAC

NázevStředoafrický frank CFA BEAC
SymbolCFA frank BEAC
Menší jednotka1/100 = Centime
Symbol menší jednotkyCentime
Nejlepší převod XAFXAF vůči USD
Nejlepší graf XAFXAF vůči USD graf

Profil Středoafrický frank CFA BEAC

MinceČasto používané: CFA frank BEAC1, CFA frank BEAC2, CFA frank BEAC5, CFA frank BEAC10, CFA frank BEAC25, CFA frank BEAC100, CFA frank BEAC500
BankovkyČasto používané: CFA frank BEAC500, CFA frank BEAC1000, CFA frank BEAC2000, CFA frank BEAC5000, CFA frank BEAC10000
Centrální bankaBanka středoevropských států
Uživatelé
Africká finanční komunita (BEAC), Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Kongo/Brazzaville, Rovníková Guinea, Gabon

