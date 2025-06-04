ERN - Eritrejská nakfa
Eritrejská nakfa je měnou země Eritrea. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Eritrejská nakfa je ERN vůči USD. Kód měny pro Nakfas je ERN, a symbol měny je Nfk. Níže najdete kurzy Eritrejská nakfa a měnový převodník.
Statistiky Eritrejská nakfa
|Název
|Eritrejská nakfa
|Symbol
|Nkf
|Menší jednotka
|1/100 = cent
|Symbol menší jednotky
|cent
|Nejlepší převod ERN
|ERN vůči USD
|Nejlepší graf ERN
|ERN vůči USD graf
Profil Eritrejská nakfa
|Centrální banka
|Banka Eritrey
|Uživatelé
Eritrea
Eritrea
Proč vás zajímá ERN?
