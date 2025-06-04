  1. Domů
ERN - Eritrejská nakfa

Eritrejská nakfa je měnou země Eritrea. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Eritrejská nakfa je ERN vůči USD. Kód měny pro Nakfas je ERN, a symbol měny je Nfk. Níže najdete kurzy Eritrejská nakfa a měnový převodník.

ERNEritrejská nakfa

Statistiky Eritrejská nakfa

NázevEritrejská nakfa
SymbolNkf
Menší jednotka1/100 = cent
Symbol menší jednotkycent
Nejlepší převod ERNERN vůči USD
Nejlepší graf ERNERN vůči USD graf

Profil Eritrejská nakfa

Centrální bankaBanka Eritrey
Uživatelé
Eritrea

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17658
GBP / EUR1.14635
USD / JPY156.625
GBP / USD1.34877
USD / CHF0.790019
USD / CAD1.36677
EUR / JPY184.282
AUD / USD0.670860

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%