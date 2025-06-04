  1. Domů
mru
MRU - Mauritánská ouguiya

Mauritánská ouguiya je měnou země Mauritánie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Mauritánská ouguiya je MRU vůči USD. Kód měny pro Ouguiyas je MRU, a symbol měny je UM. Níže najdete kurzy Mauritánská ouguiya a měnový převodník.

Statistiky Mauritánská ouguiya

NázevMauritánská ouguiya
SymbolUM
Menší jednotka1/5 = Khoums
Symbol menší jednotkyKhoums
Nejlepší převod MRUMRU vůči USD
Nejlepší graf MRUMRU vůči USD graf

Profil Mauritánská ouguiya

MinceČasto používané: UM1, UM5, UM10, UM20
Zřídka používané: Khoums1
BankovkyČasto používané: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
Centrální bankaCentrální banka Mauritánie
Uživatelé
Mauritánie

