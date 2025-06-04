MRU - Mauritánská ouguiya
Mauritánská ouguiya je měnou země Mauritánie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Mauritánská ouguiya je MRU vůči USD. Kód měny pro Ouguiyas je MRU, a symbol měny je UM. Níže najdete kurzy Mauritánská ouguiya a měnový převodník.
Statistiky Mauritánská ouguiya
|Název
|Mauritánská ouguiya
|Symbol
|UM
|Menší jednotka
|1/5 = Khoums
|Symbol menší jednotky
|Khoums
|Nejlepší převod MRU
|MRU vůči USD
|Nejlepší graf MRU
|MRU vůči USD graf
Profil Mauritánská ouguiya
|Mince
|Často používané: UM1, UM5, UM10, UM20
Zřídka používané: Khoums1
|Bankovky
|Často používané: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
|Centrální banka
|Centrální banka Mauritánie
|Uživatelé
Mauritánie
