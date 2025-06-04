  1. Domů
XPT - Platinová unce

Platinová unce je měnou země Platinum. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Platinová unce je XPT vůči USD. Kód měny pro Unce je XPT. Níže najdete kurzy Platinová unce a měnový převodník.

Vyberte měnu

XPTPlatinová unce

Statistiky Platinová unce

NázevPlatinová unce
SymbolUnce
Menší jednotka
Symbol menší jednotky
Nejlepší převod XPTXPT vůči USD
Nejlepší graf XPTXPT vůči USD graf

Profil Platinová unce

Uživatelé
Platinum

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17753
GBP / EUR1.14614
USD / JPY156.540
GBP / USD1.34961
USD / CHF0.789358
USD / CAD1.36723
EUR / JPY184.332
AUD / USD0.671022

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%