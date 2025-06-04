  1. Domů
afn
AFN - Afghánský afghání

Afghánský afghání je měnou země Afghánistán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Afghánský afghání je AFN vůči USD. Kód měny pro Afghánci je AFN, a symbol měny je ؋. Níže najdete kurzy Afghánský afghání a měnový převodník.

Statistiky Afghánský afghání

NázevAfghánský afghání
Symbol؋
Menší jednotka1/100 = Pul
Symbol menší jednotkyPul
Nejlepší převod AFNAFN vůči USD
Nejlepší graf AFNAFN vůči USD graf

Profil Afghánský afghání

MinceČasto používané: ؋1, ؋2, ؋5
BankovkyČasto používané: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
Centrální bankaDa Afghanistan Bank
Uživatelé
Afghánistán

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17849
GBP / EUR1.14646
USD / JPY156.444
GBP / USD1.35109
USD / CHF0.788421
USD / CAD1.36530
EUR / JPY184.367
AUD / USD0.671960

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%