AFN - Afghánský afghání
Afghánský afghání je měnou země Afghánistán. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Afghánský afghání je AFN vůči USD. Kód měny pro Afghánci je AFN, a symbol měny je ؋. Níže najdete kurzy Afghánský afghání a měnový převodník.
Statistiky Afghánský afghání
|Název
|Afghánský afghání
|Symbol
|؋
|Menší jednotka
|1/100 = Pul
|Symbol menší jednotky
|Pul
|Nejlepší převod AFN
|AFN vůči USD
|Nejlepší graf AFN
|AFN vůči USD graf
Profil Afghánský afghání
|Mince
|Často používané: ؋1, ؋2, ؋5
|Bankovky
|Často používané: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
|Centrální banka
|Da Afghanistan Bank
|Uživatelé
Afghánistán
Afghánistán
