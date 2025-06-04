  1. Domů
mmk
MMK - Barmský kyat

Barmský kyat je měnou země Myanmar (Barma). Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Barmský kyat je MMK vůči USD. Kód měny pro Kyaty je MMK, a symbol měny je K. Níže najdete kurzy Barmský kyat a měnový převodník.

Upozornění: Sazby MMK uvedené na XE.com jsou oficiální směnné sazby. Černý trh s MMK může mít sazby, které se výrazně liší.

Vyberte měnu

mmk
MMKBarmský kyat

Statistiky Barmský kyat

NázevBarmský kyat
SymbolK
Menší jednotka1/100 = Pja
Symbol menší jednotkyPja
Nejlepší převod MMKMMK vůči USD
Nejlepší graf MMKMMK vůči USD graf

Profil Barmský kyat

BankovkyČasto používané: Pja10, Pja20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pja5000, Pja10000
Centrální bankaCentrální banka Myanmaru
Uživatelé
Myanmar (Barma)

Proč vás zajímá MMK?

Chci...

