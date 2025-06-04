MMK - Barmský kyat
Barmský kyat je měnou země Myanmar (Barma). Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Barmský kyat je MMK vůči USD. Kód měny pro Kyaty je MMK, a symbol měny je K. Níže najdete kurzy Barmský kyat a měnový převodník.
Upozornění: Sazby MMK uvedené na XE.com jsou oficiální směnné sazby. Černý trh s MMK může mít sazby, které se výrazně liší.
Statistiky Barmský kyat
|Název
|Barmský kyat
|Symbol
|K
|Menší jednotka
|1/100 = Pja
|Symbol menší jednotky
|Pja
|Nejlepší převod MMK
|MMK vůči USD
|Nejlepší graf MMK
|MMK vůči USD graf
Profil Barmský kyat
|Bankovky
|Často používané: Pja10, Pja20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pja5000, Pja10000
|Centrální banka
|Centrální banka Myanmaru
|Uživatelé
Myanmar (Barma)
Myanmar (Barma)
Proč vás zajímá MMK?
Chci...Přihlásit se k emailovým aktualizacím MMKZískat MMK kurzy do telefonuZískat MMK měnové datové API pro firmu