LRD - Liberijský dolar

Liberijský dolar je měnou země Libérie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Liberijský dolar je LRD vůči USD. Kód měny pro Dollary je LRD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Liberijský dolar a měnový převodník.

Statistiky Liberijský dolar

NázevLiberijský dolar
Symbol$
Menší jednotka1/100 = Cent
Symbol menší jednotky¢
Nejlepší převod LRDLRD vůči USD
Nejlepší graf LRDLRD vůči USD graf

Profil Liberijský dolar

MinceČasto používané: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
BankovkyČasto používané: $5, $10, $20, $50, $100
Centrální bankaCentrální banka Libérie
Uživatelé
Libérie

Live směnné kurzy

MěnaKurzZměna
EUR / USD1.17680
GBP / EUR1.14663
USD / JPY156.610
GBP / USD1.34935
USD / CHF0.789968
USD / CAD1.36693
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670827

Kurzy centrálních bank

MěnaÚroková sazba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%