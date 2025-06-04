LRD - Liberijský dolar
Liberijský dolar je měnou země Libérie. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Liberijský dolar je LRD vůči USD. Kód měny pro Dollary je LRD, a symbol měny je $. Níže najdete kurzy Liberijský dolar a měnový převodník.
Statistiky Liberijský dolar
|Název
|Liberijský dolar
|Symbol
|$
|Menší jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menší jednotky
|¢
|Nejlepší převod LRD
|LRD vůči USD
|Nejlepší graf LRD
|LRD vůči USD graf
Profil Liberijský dolar
|Mince
|Často používané: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
|Bankovky
|Často používané: $5, $10, $20, $50, $100
|Centrální banka
|Centrální banka Libérie
|Uživatelé
Libérie
Libérie
